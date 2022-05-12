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    Çin'de uçak, kalkış anında alevlere teslim oldu

    122 kişiyi taşıyan uçağın yanmaya başladığı anlar kameraya yansıdı. Kazada onlarca yolcu yaralandı.
    • 12.05.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 10:05
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    Çin'de uçak, kalkış anında alevlere teslim oldu

    Çin'de havalimanı pistinde korku dolu anlar kayıtlara geçti.

    Tibet Hava Yolları'nın Çongçing-Nyingçi seferini yapan "9833" sefer sayılı uçağı, kalkış sırasında alev aldı.

    Uçağın yanma anı kamerada

    Olay, Ciangbey Uluslararası Havalimanı'nda yaşandı. Alevlere teslim olan uçak, çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.

    Pistten çıkan uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edildi. Hafif yaralanan 40'tan fazla yolcu hastanelere sevk edildi.

    Çin'de uçak, kalkış anında alevlere teslim oldu ViDEO

    Ekipler müdahale etti

    İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanındaki yolcu ve kargo seferleri normale döndü.

    AA'da yer alan habere göre, uçağın karşı karşıya kaldığı kazanın sebebine dair inceleme başlatıldı.

    21 Mart'ta yaşanan kaza

    Çin'de Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yolları'na ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında düşmüştü.

    Kazada uçaktaki 123 yolcu ve 9 mürettebat yaşamını yitirmişti.

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