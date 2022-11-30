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    Çin'de yeni koronavirüs tedbirleri tepkiye dönüştü

    Koronavirüs vakalarındaki artışlarla yeniden sıkı tedbirler alan Çin hükümetine tepki gösteren vatandaşlar "karantina istemiyoruz, test istemiyoruz, özgürlük istiyoruz" sloganları atıyor.
    • 30.11.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 14:15
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    Çin'de yeni koronavirüs tedbirleri tepkiye dönüştü

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Çin'de yeniden korku ve paniğe sebep oluyor.

    Son zamanalarda ülkede yükselen vaka artışı sonucunda hükümet, halkına yeniden 'sıkı tedbir' uyarısında bulundu.

    Pandemi sürecini en sıkı geçiren ülkelerden biri olan Çin'de yeni gelen tedbirlere vatandaşlardan tepki yağıyor.

    Anal yolla test yapıldı

    Geçen günlerde, bir kadına sağlık görevlilerinin sokak ortasında anal yolla PCR testi yapması üzerine kadının çığlıkları kameraya yansıdı.

    Bunun yanı sıra ülkenin birçok noktasında hükümet, insanlar evden çıkmasın diye kapıları kaynakla kapatmaya başladı.

    Çin de yeni koronavirüs tedbirleri tepkiye dönüştü #1

    Vatandaşlar aç bırakılıyor

    Kapıları kilitli şekilde evde kapalı kalarak dışarıyla iletişimi kesilen vatandaşlar aç bırakıldı.

    Kovid-19 tedbirlerine karşı artan huzursuzuluklar, ülkede ender görülen proteslarla dışa vuruluyor.

    Çin de yeni koronavirüs tedbirleri tepkiye dönüştü #2

    7 kentte protestolar kesilmiyor

    Ülke genelinde protestolarda devam etse de başlıca, Pekin, Lancou, Çıngdu, Vuhan, Nancing, Şanghay, Guangcou kentlerinde protestoların önüne geçilemiyor.

    "Özgürlük istiyoruz"

    AA'nın haberine göre, vatandaşların gösterilerde "karantina istemiyoruz, test istemiyoruz, özgürlük istiyoruz" sloganları kayıt altına alındı.

    Çin de yeni koronavirüs tedbirleri tepkiye dönüştü #3

    Çin de yeni koronavirüs tedbirleri tepkiye dönüştü #4

    Çin de yeni koronavirüs tedbirleri tepkiye dönüştü #5


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