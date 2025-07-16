Çin'de yıllarca makyajını silmeden uyuyan kadın sağlığından oldu

Çin’in kuzeydoğusundaki Jilin şehrinde yaşayan 37 yaşındaki Gao isimli kadın, hayatının neredeyse yarısını makyajını düzgün bir şekilde temizlemeden geçirdi.

Şimdi ise bu alışkanlığının bedelini ağır ödüyor...

Her şey, Gao’nun annesinin rujuna özenip, 15 yaşında makyaj yapmaya başlamasıyla başladı.

22 YIL BOYUNCA MAKYAJINI SİLMEDEN UYUDU

Makyajı sevdi ama temizliği ona hep “fazla zahmetli” geldi.

Kendi ifadesiyle, “Nasıl olsa ertesi gün tekrar süreceğim, neden çıkarayım ki?” düşüncesiyle sadece suyla yüzünü yıkayıp yatağa giriyor, ertesi sabah üzerine yeni makyaj yapıyordu.

Bu alışkanlık tam 22 yıl sürdü.

YÜZÜ TANINMAZ HALE GELDİ

Yıllar boyunca zaman zaman sivilcelerle karşılaşsa da genel olarak cildinde ciddi bir sorun olmadı.

Ancak bu yılın başlarında işler değişti.

Gao’nun yüzünde önce kızarıklıklar ve kaşıntılar belirdi, ardından yüzü şişip tanınmaz hale geldi.

"İNSAN İÇİNE ÇIKMAYA UTANIYORUM"

Buna rağmen bir dermatoloğa gitmek yerine bir estetik kliniğinde “cilt güçlendirici” enjeksiyon yaptırdı.

Ancak bu müdahale durumu daha da kötüleştirdi; cildi morarmaya başladı ve şikayetleri arttı.

“Kaşıntısı dayanılmaz. Yüzüm buruş buruş, dışarı çıkamıyorum,” diyen Gao, çektiği videoda yaşadıklarını anlattı.

Gao, “Yüzümde binlerce karınca geziyormuş gibi hissediyorum. İnsan içine çıkmaya utanıyorum.” dedi.

Mütevazı bir ailede büyüyen Gao, yıllarca ucuz makyaj malzemeleri kullandığını, bunun da etkisi olabileceğini söylüyor.

"DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

Ancak dermatologlar duruma daha temkinli yaklaşıyor. Uzmanlar, sadece makyajı temizlememenin bu kadar ağır bir tabloya yol açmasının zor olduğunu belirtiyor. Olaya başka faktörlerin örneğin yanlış enjeksiyonlar, kortizonlu ürün kullanımı ya da cilt hastalıkları dahil olabileceğini söylüyorlar.

Gao’nun videosu, Çin’in sosyal medya platformlarında yankı uyandırdı. Birçok kişi, makyaj temizliğinin önemini hatırlatarak kadına destek verdi.

Ancak bazı kullanıcılar ise, kadının bu durumu bilerek dramatize ettiğini ve abartarak dikkat çekmeye çalıştığını öne sürdü.