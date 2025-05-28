Çin'den 4 Körfez ülkesine vize muafiyeti

DHA

Kovid-19 salgını sonrası Çin'in ülkeye yurt dışından seyahatleri artırmak için yaptığı çalışmalar sürüyor..

Geçtiğimiz günlerde 5 Latin Amerika ülkesine vize muafiyeti sağlayacağını açıklayan Çin yeni bir karar aldı..

Çin, tek taraflı vize muafiyeti programına 4 Körfez ülkesini dahil edeceğini duyurdu..

4 KÖRFEZ ÜLKESİ VİZE SERBESTİSİNDEN YARARLANACAK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn vatandaşlarının vize serbestisinden yararlanacağını bildirdi.

2026'YA KADAR GEÇERLİ OLACAK BU UYGULAMADA, ÇİN'DE EN FAZLA 30 GÜN KALINACAK

Söz konusu ülkelerden gelen normal pasaport sahibi kişilerin, 9 Haziran 2025-8 Haziran 2026 tarihlerinde Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebileceği kaydedildi.