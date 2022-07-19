Çin'den ABD'ye: Tayvan’a silah satışını durdurun

Çin, ABD'nin Tayvan'a yapacağı 108 milyon dolarlık potansiyel silah satışını derhal iptal etmesini talep etti.

Çin ve ABD arasında Tayvan gerilimi devam ediyor.

Çin devlet yayın kuruluşunun Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberde, Çin’in ABD’nin Tayvan’a yapacağı potansiyel silah satışını derhal iptal etmesini talep ettiği aktarıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Tayvan’a tahmini 108 milyon dolarlık askeri teknik yardım satışını onayladığı duyurulmuştu.

Pentagon: "Tayvan'ı gelecekteki tehditlere karşı koruyacak"

İHA'nın haberşne göre; Pentagon’un Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı ise geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, "Önerilen satış, alıcının araçlarının, küçük silahlarının, savaş silah sistemlerinin ve lojistik destek öğelerinin sürdürülmesine katkıda bulunarak mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kabiliyetini artıracaktır" ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, silah satışının Tayvan’ın ABD ve diğer müttefiklerle askeri alanda çalışabilirliğini artıracağı ifade edilmiş, Tayvan’ın silahlı kuvvetlerinin ekipman ve desteği almakta hiçbir zorluk yaşamayacağı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise sözleşmenin imzalandığını veya müzakerelerin sonuçlandığını göstermiyor.