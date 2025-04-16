Çin’den ABD’yi hedef alan yeni ticaret hamlesi

İHA

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri küresel ticaret savaşı endişelerini artırırken, Çin'den ABD’ye bir misilleme daha geldi.

BOEING ALIMINI DURDURMA TALİMATI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Çin’in ABD'nin yüzde 145’lik gümrük vergisi uygulama kararına karşılık, yerli havayolu şirketlerine Boeing uçakların alımını durdurma talimatı verdiği bildirildi.

Pekin yönetiminin ayrıca Çinli firmalardan ABD menşeili uçak parçası ve ekipmanlarının alımını durdurmalarını istediği aktarıldı.

ÇİNLİ HAVAYOLLARI İÇİN YENİ YOL HARİTASI GÜNDEMDE

Çin hükümetinin, kararın olumsuz etkilerini en aza indirmek için Boeing uçaklarını kiralayan ve daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmaları beklenen havayolları şirketlerine yardım sağlamanın yollarını değerlendirdiği belirtildi.

Çin’in en büyük havayolu şirketleri olan Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines’ın 2025-2027 yılları arasında sırasıyla 45, 53 ve 81 adet Boeing uçağı teslim almasının planlandığını hatırlatan uzmanlar, Çin’in kararının ABD’li uçak üreticisinin ticari performansını önemli ölçüde etkileyebileceği yorumunda bulundu.

Boeing'den konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

TRUMP’IN VERGİ HAMLESİ TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİNİ ARTIRMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan’da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük vergilerini ise 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı.

Buna rağmen, ABD’ye misilleme yapan Çin’e yönelik gümrük vergisi oranı yüzde 145’e çıkarılmıştı.

Trump’ın gümrük vergisi hamlesi, küresel ticaret savaşı endişelerini artırmıştı.