Çin'den ailelere büyük destek: 3 yaşına kadar her çocuğa 500 dolar

Nüfus artış hızındaki düşüşü durdurmak ve doğum oranlarını teşvik etmek isteyen Çin, dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Yeni düzenlemeye göre, Çin'de doğan her çocuğa üç yaşına gelene kadar her yıl 500 dolar ödeme yapılacak.

Bu destekle hem ekonomik yük hafifletilecek hem de ailelerin çocuk sahibi olma konusunda daha istekli olması hedefleniyor.

Çin'in bazı bölgelerinde pilot olarak başlatılması planlanan bu uygulama, ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaştırılabilir.

Uzmanlar, ekonomik desteklerin doğum oranlarını artırmada etkili olabileceğini belirtirken, hükümetin bu adımı aile politikalarında yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.

Doğum oranları düşüşte Son yıllarda hızla azalan doğum oranları nedeniyle endişe duyan Çin yönetimi, benzer sosyal destek programlarını daha önce de gündeme getirmişti.

Ancak bu kez doğrudan nakit ödeme yapılacak olması, uygulamanın etkisini artırması bekleniyor.