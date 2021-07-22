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    Çin'den, DSÖ'nün laboratuvar araştırması önerisine tepki

    Pekin yönetimi, pandeminin kökenini bulma konusunda laboratuvar incelemesinin bilime aykırı olduğunu savundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 14:18
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    Çin'den, DSÖ'nün laboratuvar araştırması önerisine tepki

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Çin arasında koronavirüsün kökenine yönelik araştırmaya dair gerilim yaşanıyor.

    Koronavirüsün Çin laboratuvarında ortaya çıkmasına ilişkin teori, Pekin yönetimi tarafından "komplo" olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

    Ancak, ABD'nin Başkan Joe Biden yönetiminde tam bir soruşturma başlatması yönündeki ısrarlı tutumu tabloyu değiştirdi.

    ÇİN: DSÖ'NÜN TEKLİFİ ŞAŞIRTTI

    Biden, ülkesindeki istihbarat kurumlarından laboratuvar sızıntısı iddiaları konusunda rapor talebinde bulunmuştu.

    Çin Sağlık Bakan Yardımcısı Zeng Yixin, gazetecilere yaptığı açıklamada, laboratuvar incelemesi önerisi karşısında "son derece şaşırdığını" söyledi.

    Çin den, DSÖ nün laboratuvar araştırması önerisine tepki #1

    "SAYGISIZLIK VE KÜSTAHLIK"

    Zeng'in açıklaması, DSÖ'nün soruşturmanın "ilk insan vakalarının görüldüğü alanda faaliyet gösteren araştırma laboratuvarlarının tam denetimini içermesi gerektiğini" söylemesinin ardından geldi.

    Plana tepki gösteren Zeng, "Ortak akla saygısızlık ve bilime karşı küstahlık" ifadesini kullandı.

    VUHAN VİROLOJİ ENSTİTÜSÜ ŞÜPHELERİN ODAĞINDA

    Özellikle Vuhan Viroloji Enstitüsü hakkında salgının çıkış noktası olduğuna dair şüpheler var. Bu söylentileri reddeden Zeng, "hiçbir zaman koronavirüsler üzerinde işlev kazanımı araştırması yapılmadığını" söyledi.

    İşlev kazanımı araştırması, bir organizmayı bulaşabilirliğini artıracak şekilde değiştiren tıbbi çalışma olarak biliniyor.

    Çin den, DSÖ nün laboratuvar araştırması önerisine tepki #2

    ÇİN MEDYASI: VİRÜS, ABD'DEKİ LABORATUVARDAN ÇIKTI

    Geçen hafta, DSÖ Direktöri Tedros Adhanom Ghebreyesus, daha fazla erişim ve şeffaflığın yanı sıra "ham veriler" için Çin'e çağrıda bulunmuştu.

    Çin devlet medyası ise koronavirüsün ABD'nin Maryland eyaletindeki bir askeri araştırma laboratuvarından çıktığı teorisini destekliyor.

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