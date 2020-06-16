Çin'den Kenya'ya gönderilen maskeler kayboldu

Kenya, Çin'den ülkeye bağış olarak gelen koronavirüs test kitlerinin ve tıbbi ekipmanların kaybolması üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kenya'dan, Çin'den ülkeye bağış olarak gelen koronavirüs test kitlerinin ve tıbbi ekipmanların kaybolduğu yönündeki haberlere ilişkin açıklama geldi.

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, yaptığı açıklamada çıkan haberleri doğruladı.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Kagwe, "Böyle bir şey olduğunu biliyorum. Devam eden bir soruşturma var, bu yüzden bunun hakkında daha fazla konuşamam." dedi.

Kenya'daki sağlık çalışanları, yeterli koruyucu ekipmana sahip olmamaları nedeniyle sık sık hükümete tepki gösteriyor.