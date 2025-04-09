Çin'den misilleme geldi: ABD'ye yüzde 84 gümrük vergisi uygulanacak

Haber Merkezi

ABD'nin başlattığı küresel ticaret savaşı alevlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyayı etkisi altına alan yeni gümrük tarifeleri yürürlüğe girdi.

Trump "Önce Amerika" sloganı ile ile hareket ederek ülkesinin zenginleşmesini amaçlıyor.

Trump, bu doğrultuda toplam 185 ülkeye yüzde 10 ile yüzde 50 arasında gümrük tarifesi uygulayacağını açıkladı.

Bu kapsamda yaşanan küresel çalkantıda bazı ülkeler de vergi alanında misilleme uygulamasına gitti.

KARŞILIKLI VERGİ TARİFESİNİ ARTIRDILAR

Çin ilk açıklamada yüzde 34'lük vergi dirimi arasında biliniyordu. Çin buna karşı ABD'ye aynı oranda gümrük tarifesi uygulayacağını açıklayınca, ABD'de misilleme olarak vergi yüzdesini Çin aleyhine yüzde 104 yaptı.

ÇİN'DEN YENİ MİSİLLEME: YÜZDE 84

ABD'nin uygulamaya başladığı yüzde 104'lük vergiye karşılık Çin de yeni adımı attı.

Çin Maliye Bakanlığı, ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

Tarife önlemleri yarından itibaren geçerli olacak

PİYASALARI HAREKETLENDİRECEK ADIMLAR

Karşılıklı restleşmelerle ilerleyen bu süreç belirsizliklere yol açıyor ve borsalarlar emtialar olumsuz etkileniyor.

ABD ve Çin daha önce de böyle bir ticaret savaşına girmiş ve dünyanın dengeleri alt-üst olmuştu. Çin'in yeni açıklamasına ise piyasanın tepkisinin ne olacağı merak ediliyor.