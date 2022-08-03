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    Çin'e ait 27 savaş uçağı, Tayvan hava savunma sahasına girdi

    Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 27 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.
    • 03.08.2022 - 19:37
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    Çin'e ait 27 savaş uçağı, Tayvan hava savunma sahasına girdi

    Tayvan Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 "J-11", 5 "J-16", 16 "SU-30" savaş uçağının hava savunma sahasının güneybatısı ile Tayvan Boğazı'nın ortasındaki bölümüne girdiği belirtildi.

    Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

    Nancy Pelosi'nin ziyaretinin olduğu gün

    Uçuşların, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, tartışmalı ziyaretinin yapıldığı güne denk gelmesi dikkati çekti.

    Bakanlık, dün de 21 Çin savaş uçağının ADIZ'a girdiğini bildirmişti.

    Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

    Çin e ait 27 savaş uçağı, Tayvan hava savunma sahasına girdi #1

    Geçtiğimiz sene bölgede gerilim yükselmişti

    Çin'in geçen yıl Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

    Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

    4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.

    Uçuşların sayısının ve sıklığının, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gündem olmasıyla 2022'nin başından itibaren azaldığı gözlenmişti.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın 23 Mayıs'ta Japonya'yı ziyareti sırasında "Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda askeri karşılık verileceğine" ilişkin sözlerinin ardından, 30 Mayıs'ta 30 savaş uçağı ADIZ'a girmişti.

    Çin e ait 27 savaş uçağı, Tayvan hava savunma sahasına girdi #2

    Pelosi'nin ziyareti bölgede Pekin'in tepkisine sebep olmuştu

    Pelosi ve heyetini taşıyan uçak dün gece Tayvan'a ulaşmıştı. İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

    Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

    Çin e ait 27 savaş uçağı, Tayvan hava savunma sahasına girdi #3

    Çin e ait 27 savaş uçağı, Tayvan hava savunma sahasına girdi #4


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