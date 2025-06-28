Çin'in Guicou eyaletinde sel: Acil durum en yüksek seviyede

Xinhua'nın haberine göre, Çiendongnan Miao ve Dong Özerk Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinin merkezindeki Ronciang ilçesinden geçen Duliu Nehri'nin su seviyesi bu sabah 253,5 metreye kadar yükseldi.

EN YÜKSEK DERECEDE ACİL DURUM

Sel için kritik eşik olan 251,5 metreyi aşması üzerine, dün su seviyesinin düşmesiyle indirilen acil durum seviyesi tekrar en yüksek 1. seviyeye yükseltildi.

Bu ay başında Wutip Tayfunu nedeniyle Çin'in güneyinde başlayan erken muson yağmurları, sel riskini artırmıştı.

İnci Nehri'nin kollarının birleştiği Guicou bölgesinde 24 Haziran’dan itibaren etkili olan seller, 80 binden fazla kişinin tahliyesine yol açtı. Sel; kara yolları, köprüler, iletişim ve elektrik hatlarına zarar verirken, 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.