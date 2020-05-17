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    Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei, evinde ölü bulundu

    İsrail basını, evinde ölü bulunan ve vücudunda darp izi bulunmayan Du Wei'nin, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • AA
    • 17.05.2020 - 11:46
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    Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei, evinde ölü bulundu

    Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei (58), Tel Aviv'in kuzeyinde bulunan Herzliya kentindeki rezidansında ölü bulundu.

    İsrail Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Du Wei'nin ölümünü doğrularken, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

    Polis, Büyükelçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

    VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

    İsrail basını, polisin yaptığı ön incelemede Wei'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını, ilk bulguların büyükelçinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönünde olduğunu yazdı.

    Du Wei, şubat ayında büyükelçi olarak İsrail'e atanmıştı.

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