Çinli şirket uzaya yolculuk için biletleri satışa açtı: Fiyatı dudak uçuklattı

Haber Merkezi

Uzaya yolculuk başlıyor...

Çin​'in Ciangsu eyaletinde faaliyet gösteren uzay ve havacılık şirketi Deep Blue Aerospace, 2027'de yörünge altı uzay turizmi​ düzenlemeyi planlanıyor.

Bu kapsamda firma, yolculuğa katılmak isteyenler için biletlerini satışa sundu.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Tek bir biletin fiyatıysa dudak uçuklattı.

Çin basınında çıkan haberlere göre, şirketin Taobao adlı popüler e-ticaret platformu üzerinden satışa çıkardığı iki bilet, tanesi 1,5 milyon yuan (yaklaşık 210 bin dolar - 7 milyon 220 bin TL) fiyatla kısa sürede alıcı buldu.

YOLCULAR, AĞIRLIKSIZLIK HİSSİNİ YAŞAYACAK

Çin'de uzay turizmi alanında satış yapan ilk şirket olan Deep Blue Aerospace, roketle gerçekleştirmeyi planladığı yörünge altı seferde, yolcularına 12 dakikalık bir deneyim vaat ediyor.

Yolcular, en az 5 dakika boyunca atmosferin dışına çıkarak ağırlıksızlık hissini tecrübe etme fırsatına sahip olacak.

Deep Blue Aerospace, seferlerini uzay uçakları yerine roketle gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu sebeple şirket, önümüzdeki iki yıl boyunca çok sayıda insansız test uçuşu yapacak.

Şirketin geliştirdiği yeniden kullanılabilir roket teknolojisinin, gelecekte bu tür uzay yolculuklarının maliyetini düşürme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

YENİ BİLETLER YOLDA

Deep Blue Aerospace, gelecek ay sefer için daha fazla bilet satışa sunmayı planlıyor.