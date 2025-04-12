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Haber Merkezi

Çin ile ABD arasında süren ticaret savaşı, Çinliler tarafından dalga konusu oldu.

Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 145'e yükselten ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hamlesi, "Kendini bitirmek" olarak yorumlandı.

Bu hamle, iki ülke arasındaki ticaret savaşını daha da alevlendirirken, Çin halkı sosyal medyada ABD’yi tiye almayı sürdürüyor.

ABD İLE DALGA GEÇİYORLAR

Son dönemde Çinli kullanıcılar, yapay zeka teknolojisiyle ürettikleri videolarda, ABD’nin yeniden sanayileşme politikalarıyla alay ediyor.

ABD pazarı olmadan da ülkelerinin bir ticaret devi olacağını savunan Çinliler, ABD halkını obez ve tembel olarak gösterdikleri videonun ardından bu defa Elon Musk ve Donald Trump'ı da hedef aldı.

TRUMP VE MUSK FABRİKA İŞÇİSİ

Son olarak dolaşıma sokulan yeni yapay zeka videosunda, Donald Trump ve Elon Musk’ın bir fabrikada işçi olarak çalıştığı anlar yer aldı.