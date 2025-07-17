Çıplak ayakla dolaşmak yasaklandı! Yasağa uymayan para cezası ödeyecek

İtalya’nın kartpostallık Ligurya kıyısında yer alan ve dünya jet sosyetesinin gözdesi haline gelen Portofino, bu yaz turist akınına artık “dur” demeye hazırlanıyor.

Sessiz sokakları, renkli evleri ve masmavi koylarıyla ünlü kasaba, her yaz binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. Ancak bu yoğunluk, yerel halkın günlük hayatını zorlaştırmaya ve çevresel baskıyı artırmaya başlayınca, Portofino Belediyesi çareyi yeni yasaklarda buldu.

Belediye yetkilileri, turist kaynaklı “aşırı kalabalığın” kasabanın doğal dengesini bozduğunu, trafiği tıkadığını ve bazı alanlarda yürümeyi dahi imkânsız hale getirdiğini vurguluyor.

Bu nedenle 2025 yaz sezonuyla birlikte belirli bölgelerde duraklama yapmak, fotoğraf çekmek için uzun süre beklemek gibi eylemler yasak kapsamına alındı.

YASAĞA UYMAYAN YANDI!

Yeni yasaklar kapsamında Portofino sokaklarında mayo ya da bikiniyle gezmek, hatta bu şekilde meydanlarda oturma tarihe karışıyor.

Bikini ve mayo ile gezme yasağının yanında çıplak ayakla dolaşmak da yasaklandı. Bu karar, kasabanın sofistike ve zarif imajını korumak isteyen yerel yönetimin ilk adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kuralları ihlal eden turistlere kesilecek cezalar, ihlalin türüne göre değişiyor. Belediyenin açıklamasına göre bu cezalar 25 eurodan başlayıp 500 euroya kadar çıkabiliyor. Uygulamanın amacı hem turistleri caydırmak hem de kasabanın tarihi ve doğal yapısını korumak.