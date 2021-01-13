Koronavirüsten etkilenen ailelerle ilgili haberi aktaran CNN International muhabiri Sara Sidner, gözyaşlarını tutamadı.

Koronavirüsün merkezi konumunda bulunan ABD, salgın nedeniyle zor günler geçiriyor.

ABD'de son 24 saatte 4 bin 197 can kaybı ve 131 bin yeni vaka kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısının 23 milyonu geçtiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 390 bine yaklaştı.

CNN International muhabiri Sara Sidner, ölümcül virüsün yol açtığı tabloyla ilgili ülkedeki 10 farklı hastaneden haberler aktardı.

11 GÜN ARAYLA KORONAVİRÜSE YENİLEN ÇİFT

Sidner, haberinde Kaliforniya'da annesini ve üvey babasını koronavirüs nedeniyle kaybeden Juliana Jimenez Sesma ile röportaj yaptı. Çiftin 11 gün arayla hayatını kaybettiği belirtildi.

CNN muhabiri, koronavirüs haberi sırasında ağladı ViDEO

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Salgının siyahi ve Latin kökenlileri "orantısız bir şekilde vurduğunu" aktaran Sidner, "Salgının yükünü alıyorlar ve bu insanların çoğu günlük hayatlarımızı yaşamak için bel bağladığımız insanlar." dedi.

Haberle ilgili görüntülerin ardından ekrana gelen Sidner'in, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"KABUL ETMESİ GÜÇ"

Konuşmakta güçlük çeken CNN muhabiri, "Bu ailelerin bundan sonra nasıl yaşamak zorunda olduklarını ve bugüne kadarki sıkıntılarını görmek için geldiğim 10'uncu hastane. Kabul etmesi gerçekten güç." diye konuştu.

"BU AİLELER BUNU YAŞAMAMALI"

Muhabirden sonra konuşan spiker Alisyn Camerota, "Hepimiz acılıyız. Hepimizin içinde olduğu ortak bir keder bu." ifadesini kullandı.

Salgın karşısındaki çaresizliği dile getiren muhabir ise "Birbirimize yaptığımızın şeyin oluru yok. Bu aileler bunu yaşamamalı." şeklinde konuştu.