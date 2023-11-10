CNN'in Kaçkarlar yorumu: Türkiye'nin saklı kayak dünyası Kış turizminin gözde destinasyonlarından biri olan Kaçkarlar'dan, yabancı kayakçılar tarafından övgüyle söz edildi. Haberde, "Rizeli Erdoğan, 2020 yılında kış turizmini tanıtmak amacıyla bölgeye gitti" denildi.

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları, kış mevsiminde kayak sporcularının uğrak noktalarından biri oluyor.

Kaçkarlar, hem Avrupa'ya yakınlığı hem de kar kalitesiyle kayakçıların gözdesi haline geliyor.

Helikopterli kayak olarak bilinen heliski sezonu yaklaşırken, ABD merkezli CNN, Kaçkarlar'dan "Türkiye'nin saklı kayak dünyası" şeklinde söz etti.

Devasa dağlar silsilesi

İsviçreli dağ rehberi Thierry Gasser, söz konusu bölgeden bahsederken şu ifadeleri kullandı:

Uçaktan ilk bakış mükemmeldi, devasa dağlar silsilesi vardı. Bu, oraya gitmemiz ve her vadiyi ve her dağı kontrol etmemiz için yeşil ışıktı.

Uçuş 5 dakikadan az sürüyor

Kaçkar Dağları'nın şeklinin helikopterli kayak için mükemmel olduğunu söyleyen Gasser, "İsterseniz her vadide 50'den fazla kayak yapmak mümkün." dedi.

Kayak noktalarının üsse çok yakın olduğunu anlatan Gasser, uçuşun 5 dakikadan az sürdüğünü, bunun da kayakçılar için "mükemmel" olduğunu vurguladı.

"Türk insanı çok iyi"

Gasser, bölgede gördüğü ilgiyi anlatırken, "Türk insanı çok iyi, misafirperver, çok açık sözlü. Bize çok yardımcı oluyorlar, onlarla çalışmak büyük bir keyif." diye ekledi.

Kış aylarında Karadeniz'den gelen nemli havanın, soğuk dağ havasıyla karışarak ocaktan nisana kadar yüksek kesimlerde bol miktarda kar tozu ürettiği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bu şartlar altındaki kayaktan "destansı" ifadesiyle söz edildi.

Ayder'e 1 saatlik mesafede

Öte yandan, Londra merkezli bir helikopterli kayak ajansından Oliver Evans'ın, Ocak 2023'te, Avrupa Alpleri'nde kar kalınlığının azalması ve beklentilerin düşük olması nedeniyle İstanbul'a uçtuğu ve ardından Rize-Artvin Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Havalimanının, Ayder'e 1 saatlik mesafede bulunduğu belirtildi.

Çığ riski sürekli izleniyor

Ayder'de ortalama kayak pisti uzunluğunun yaklaşık 900 metre olduğu, kayakçıların günde 15 kayak yapabileceği notuna yer verildi.

"Profesyonellik ve güvenlik her şeyden önemlidir" denilerek, rehberlerin çığ riskini sürekli olarak izlediği aktarıldı.

"Rizeli Erdoğan, kış turizmini tanıttı"

Ayder'de ilerleme kaydedildiği, hükümetin uygun bir tatil yeri geliştirmeye yönelik projeleri ele aldığı bildirildi.

Haberde, "Hatta Rizeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında kış turizmini tanıtmak amacıyla bölgeyi ziyaret etmişti." denildi.

"Ayder'de kayak merkezi olursa çok seviniriz"

Kaçkar Dağları'nın yakında sadece helikopterli kayak için rağbet görmeyebileceği, dünya kayak haritasındaki yerini de alabileceğine dikkat çekildi.

İsviçreli dağ rehberi Gasser, "Bir gün Ayder'de kayak merkezi olursa çok seviniriz." diye ekledi.