CNN'in sunucusu taciz iddiasının ardından görevden alındı

Eski New York Valisi olan abisi Andrew Cuomo'nun taciz iddialarının ardından, CNN'de sunuculuk yapan Chris Cuomo'nun görevden alındığı bildirildi.

Amerika'nın önde gelen televizyonlarından biri olan CNN, cinsel taciz ile suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya, soruşturma sürecinde uygunsuz şekilde yardım ettiği ortaya çıkan sunucu Chris Cuomo'nun görevini askıya aldığını açıkladı.

"GÖREVİ SINIRSIZ ASKIYA ALINDI"

CNN'den yapılan açıklamada, New York Başsavcılığı tarafından yayınlanan belgelerde, Chris Cuomo'nun, abisinin cinsel taciz suçlamalarından aklanması için sürece uygunsuz şekilde sürece dahil olduğu belirtilerek, "Bu nedenle, sonraki değerlendirmeye kadar Chris'in görevini süresiz olarak askıya aldık" denildi.

New York Başsavcılığının açıkladığı belgelerde, CNN sunucusunun, abisi Andrew Cuomo'ya suçlamada bulunan kadınlar hakkında medya çalışanları üzerinden bilgi toplayarak danışmanlarına ilettiği öne sürülmüştü.

EN AZ 12 KADIN, VALİ HAKKINDA TACİZ SUÇUNDA BULUNMUŞTU

En az 12 kadın, New York eski Valisi Andrew Cuomo'yu değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

Eski Vali Cuomo, iddiaları reddederken, partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

New York Başsavcılığı, Andrew Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve eyalette koronavirüs salgını verilerini değiştirdiği iddialarıyla soruşturma yürütüyor.