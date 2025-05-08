DHA
İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
ABD'de Üniversitelerde başlayan protestolar, Columbia Üniversitesi'nde de devam ediyor.
Bu kapsamda Butler Kütüphanesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen onlarca protestocunun gözaltına alındığı bildirildi.
GÖSTERİ DÜZENLENDİ
Columbia Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci, Butler Kütüphanesi'nde büyük bir gösteri düzenledi.
70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kütüphanede bir araya gelen öğrenciler, Filistin lehine sloganlar atarken, okul yönetimi New York polisini okula davet etti.
Üniversiteye gelen New York polisi 70 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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