Columbia Üniversitesi'nden Filistin'e destek gösterilerine katılan bazı öğrenciler hakkında karar

AA

Filistin destekçisi bazı öğrenciler, geçen sene Filistin'e destek gösterileri sırasında Hamilton Hall binasına girmişti.

Yaşanan yeni gelişmede, Columbia Üniversitesi Disiplin Kurulu, öğrencilere gönderdiği e-postada, Filistin'e destek protestolarına katılan öğrenciler hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu.

BAZI ÖĞRENCİLER HAKKINDA YAPTIRIM

Açıklamada, geçen sene tarihi Hamilton Hall binasına giren bazı öğrencilerin uzaklaştırıldığı, okuldan atıldığı ve mezun olanların da diplomalarının geçici iptal edildiği belirtildi.

Yaptırımlardan kaç öğrencinin etkilendiği belirtilmedi.

ABD ÜNİVERSİTELERİNDE FİLİSTİN'E DESTEK PROTESTOLARI

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024'te okulun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde New York Polis Teşkilatından (NYPD) göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ ÜLKEDE 50'DEN FAZLA DİĞER ÜNİVERSİTEYE DE YAYILMIŞTI

Daha sonra 29 Nisan 2024'te okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmıştı. Polis, bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

ÜNİVERSİTENİN 400 MİLYON DOLARLIK FONU İPTAL EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetimine bağlı kuruluşlar, New York'taki Columbia Üniversitesinin federal sözleşmelerini ve hibelerini, antisemitizm iddiaları nedeniyle gözden geçirdiğini bildiren bir açıklama yapmıştı.

Trump yönetimi, 7 Mart'ta Columbia Üniversitesinin 400 milyon dolarlık fonunu, "antisemitizmle mücadelede eksiklik" gösterdiği gerekçesiyle iptal etmişti.