Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile yarın görüşecek

ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Roma'da görüşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın yarın Roma'da G20 zirvesinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın yarın Roma'da G20 zirvesinde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, F-16 savaş uçağı alımı, Suriye ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

YARIN GÖRÜŞECEKLER

Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.