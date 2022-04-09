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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün'ü ziyaret edecek

    Erdoğan, başkent Amman'da Kral 2'nci Abdullah ile bir araya gelecek. İletişim Başkanlığı, ziyaret kapsamında masaya yatırılması beklenen konuları paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.04.2022 - 14:38
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün'ü ziyaret edecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle hem telefon üzerinden hem de yüz yüze görüşmelerini sürdürüyor.

    Bu kapsamda Erdoğan, Kral 2'nci Abdullah'ın davetine icabetle 11 Nisan Pazartesi günü Ürdün'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

    Ürdün ziyaretinin gündem maddeleri

    İletişim Başkanlığı, Amman ziyareti sırasında ele alınacak konulara ilişkin açıklama yaptı.

    Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Ürdün arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alınacağı kaydedildi.

    Bölgesel ve uluslararası konular masada

    Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası güncel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün ü ziyaret edecek #1


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