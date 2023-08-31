Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajındaki 'Yunan' ayrıntısı, Atina'yı rahatsız etti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konuşmasında "Başkomutan Meydan Muharebesi'yle Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümü imha edildi" mesajı veren Erdoğan, Yunanistan'ı hareketlendirdi. Hem Yunan basını hem de Atina yönetimi dikkat çeken ifadeler kullandı.

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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da görkemli bir tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, söz konusu güne özel konser verilirken, 100'üncü Yıl Marşı'nın tanıtımı yapıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşman hatlarını birer birer dağıtan kahraman ordunun, 30 Ağustos günü gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi'yle, Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha ederek İzmir yolunu açtığını hatırlattı.

Erdoğan: Yunan işgal kuvvetleri imha edildi

"26 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği hücum emriyle ordumuz Büyük Taarruz’u başlatmıştı." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Düşman hatlarını birer birer dağıtan kahraman ordumuz 30 Ağustos günü gerçekleşen Başkomutan Meydan Muharebesi'yle Yunan işgal kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha ederek, İzmir yolunu açmıştı. Büyük Taarruz’un başlamasından 15 gün sonra kaçan düşmanın yakıp yıktığı İzmir semalarında Türk bayrakları dalgalanıyordu.



Böylece ebedi vatanımız Anadolu topraklarını 3,5 yıla yakın hain emelleri ve pis çizmeleriyle kirleten düşmana karşı sahada verdiğimiz savaşı kazandık. Her zaferimiz gibi Büyük Taarruz ile de istiklalimiz ve istikbalimiz için yapamayacağımız fedakarlık, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığını dosta düşmana bir kez daha gösterdik.

Yunanistan rahatsız: Erdoğan meydan okuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı, Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.

Yunan basınından Proto Thema gazetesi, "Erdoğan'ın görülmemiş meydan okumaları" dediği haberinde, verilen mesajın "provokatif" olduğunu iddia etti.

"Sakin ortamı hareketlendirdi"

Erdoğan'ın açıklamalarının, Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki "nispeten sakin ortamı hareketlendirdiği" görüşü paylaşıldı.

iEidiseis gazetesi, Erdoğan'ın Yunanistan'a başka bir meydan okumada bulunduğunu aktardı.

Açıklamanın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis'in Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile Ankara'da resmi görüşmesinden önce geldiği anımsatıldı.

Atina açıklama yaptı

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının "düşmanca" ifadeler içerdiğini savundu.

Bakanlık, bu tür açıklamaların "ters etki ettiğini" anlatırken şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde mevcut dönemde inşa edilmeye çalışılan sükunet, iş birliği ve diyalog ortamının pekişmesine katkı sağlamıyor.

NATO'nun paylaşımı da rahatsız etti

Bu arada NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), sosyal medya üzerinden Türkçe ifadelerle "Zafer Bayramınız kutlu olsun!" diye yazdı.

Kathimerini gazetesi, geçen yıl da benzer bir mesajın paylaşıldığını hatırlatarak, Yunan hükümetinin bu duruma tepki verdiğine dair gelişmeyi okurlarına iletti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, mesajın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.