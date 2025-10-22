Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Umman'a inişinde F-16 savaş uçakları eşlik etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Umman’a geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından düzenlenen resmi törenle karşılandı.
İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki lider Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 11. Toplantısı’na birlikte başkanlık etti.
Katar programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Umman’a geçti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A UMMAN’DA F-16’LI KARŞILAMA
Cumhurbaşkanını taşıyan uçak Maskat Havalimanı’na yaklaşırken F-16 savaş uçakları eşlik etti.
Umman’da resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Al-Alam Sarayı’nda resmi akşam yemeği düzenledi.
Al Alam Sarayı'ndaki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli temaslarının ardından yarın Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.