Damarları temizliyor, tansiyonu sabitliyor! Türkiye’de değer görmeyen meyve

Jamaika'nın geleneksel sofralarından dünyaya yayılan tropikal meyve ackee, sunduğu sağlık faydalarıyla giderek daha fazla ilgi görüyor.

Sindirim sistemini düzenlemesi, tansiyonu dengelemesi ve damarları genişleterek kan dolaşımını artırması, onu adeta doğal bir ilaç haline getiriyor. Özellikle yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini de destekliyor.

Ancak bu şifa kaynağı meyvenin bir de karanlık yüzü var: Ackee meyvesi olgunlaşmadan, yani kabuğu kendiliğinden açılmadan tüketildiğinde ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Jamaika’da "hipoglisin zehirlenmesi" olarak bilinen bu durum, dikkat edilmediği takdirde ciddi sağlık krizlerine neden olabiliyor.

Uzmanlar, ackee’nin sadece olgunlaştıktan sonra ve uygun şekilde pişirilerek tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Bilinçli kullanıldığında ise bu tropikal meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.

ACKEE MEYVESİNİN FAYDALARI

Bilinçli şekilde tüketildiğinde sindirim sistemini düzenliyor, lif oranı sayesinde insülin direncini azaltarak tip 2 diyabet riskine karşı koruma sağlıyor. Aynı zamanda kilo yönetimini destekleyen önemli bir doğal besin kaynağı.

Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olurken, kan şekerindeki ani dalgalanmaları da kontrol altına alıyor. Potasyum bakımından zengin yapısıyla damar genişlemesini teşvik ederek kan dolaşımını kolaylaştırıyor ve damar hasarı riskini azaltıyor. Bu sayede kalp sağlığını korumaya katkıda bulunuyor.

Yüksek tansiyonla mücadelede de etkili olan meyve, demir içeriği sayesinde vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırıyor. Afrika tıbbında yüzyıllardır doğal tansiyon ilacı olarak kullanılan ackee, A, C ve E vitaminleriyle de bağışıklık sistemini destekliyor.

Üstelik bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olduğuna dair bulgular da mevcut.