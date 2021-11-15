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    Danimarka'da belediye, atıkları toplayıp denize attı

    Atık toplama işlemi için 150 bin dolardan fazla harcama yapan belediyenin temizlik konusundaki tutumu tepki topladı.
    • AA
    • 15.11.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 16:37
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    Danimarka'da belediye, atıkları toplayıp denize attı

    Danimarka'da belediyenin sahildeki çöplere yaklaşımı tepki topladı.

    Slagelse Belediyesi, Stillinge Plajı'ndaki yosun ve plastik gibi atıkları iş makinalarıyla toplayıp tekrar denize attı.

    150 BİN DOLARI AŞAN MALİYET

    Danimarka Radyosu'na konuşan çevre uzmanları, belediyenin 150 bin doları aşan maliyetli uygulamasına tepki göstererek, işlemleri "tamamen aptalca" olarak nitelendirdi.

    "BELEDİYE APTALCA İŞ YAPIYOR"

    Ulusal Su Kaynakları Enstitüsü'nden Profesör Torkel Gissel, "Bence bu aptalca çünkü yapılan şey, büyük bir traktörle deniz yosununu kumsaldan kazımak ve sonra onu tekrar denize bırakmak." dedi.

    Danimarka'da belediye, atıkları toplayıp denize attı ViDEO

    ATIKLAR TEKRAR SAHİLE VURDU

    Business Insider'ın haberine göre, Gissel, söz konusu işlemin ardından toplanan atıkların tekrar sahile vurduğuna dikkati çekti.

    Kopenhag Üniversitesi'nden Profesör Katherine Richardson ise kumsalı kazımanın plajdaki canlılara ve ekosisteme de zarar verdiğini ifade etti.

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    UYGULAMAYI SAVUNDULAR

    Belediye Başkan Yardımcısı Villum Christensen ise uygulamayı savunurken, sahile gelenlerin, plajın temiz olmasını istediğini kaydetti. Christensen, büyük ebatlı plastik gibi atıkların tekrar denize atılmasını savundu.

    Slagelse Belediyesi'nin plajdaki "temizlik" uygulamalarını, yaz aylarında haftada 2 kez yaptığı belirtiliyor.

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