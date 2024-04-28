Şilan Ayyıldız, ABD'deki yarışmada 3'üncü oldu Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de Desert Heat Klasik yarışmasında kadınlar 1500 metrede üçüncülüğü elde etti.

AA

Milli sporcu Şilan Ayyıldız, başarılarına devam ediyor...

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı atlet Şilan Ayyıldız, ABD'nin Arizona eyaletinde yapılan Desert Heat Klasik yarışmasında piste çıktı.

En iyi derecesini yaptı

Şilan Ayyıldız, kadınlar 1500 metrede 4.09.34'lük koşusuyla kendisinin en iyi derecesini yaparken, organizasyonu 3'üncü sırada bitirme başarısı gösterdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu milli sporcuyu başarısından dolayı kutladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)