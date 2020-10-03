Danimarka'da korona yüzünden 1 milyona yakın vizon öldürülecek

Çevre ve Gıda Bakanlığı, koronavirüs yayma riski yüzünden bir milyona yakın vizon öldürüleceğini duyurdu.

Danimarka Çevre ve Gıda Bakanı Mogens Jensen, “Başlıca amacım, vizon çiftliklerinin insanlarda enfeksiyon riski oluşturmamasını sağlamak. Bu nedenle hükümet vizonları yok etme kararı aldı” diye açıkladı.

BAŞKA ÜLKELERDE DE BENZER DURUMLAR SÖZ KONUSU

Benzer durum Hollanda’da görüldü. Nisan ayından bu yana 20’den fazla vizon çiftliğinde koronavirüs tespit edildi, yaklaşık bir milyon hayvan katledildi.

Daha sonra İspanya yönetimi de Aragona bölgesinde 90 binden fazla vizondan kurtulma kararı alındığı bildirildi. Ayrıca ABD’deki vizonlarda koronavirüs tespit edildiği aktarılıyor.