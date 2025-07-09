Danimarka'da yapay zeka ile taklit edilen yüzlere telif geliyor

Danimarka, yapay zeka destekli sahte içeriklere karşı mücadelede Avrupa’da öncülük etmeye hazırlanıyor.

Danimarka hükümeti, yapay zeka ile üretilen deepfake (gerçekçi dijital taklit) içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla telif yasasında köklü bir değişikliğe gidiyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte bireylerin kendi vücutları, yüz hatları ve sesleri üzerindeki hakları yasal güvence altına alınacak.

"İNSANLAR DİJİTAL KOPYAYA DÖNÜŞTÜRÜLÜP, KÖTÜYE KULLANILABİLİYOR"

Kültür Bakanı Jakob Engel-Schmidt, hazırlanan yasa tasarısının meclise sunulmadan önce kamuoyunun görüşüne açılacağını belirtti. Engel-Schmidt, "İnsanlar artık dijital birer kopyaya dönüştürülüp kötüye kullanılabiliyor. Bu durumu kabul edemeyiz." dedi. Bakan, tasarının mecliste dokuz milletvekilinden onunun desteğini aldığını vurguladı.

İZİNSİZ PAYLAŞILAN İÇERİKLER KALDIRILABİLECEK

Yasaya göre bireyler, izinsiz şekilde oluşturulan ve paylaşılan dijital taklit içeriklerin internetten kaldırılmasını talep edebilecek.

Bu koruma, sanatçı performanslarının dijital taklitlerini de kapsayacak. Yasa tasarısında ihlal durumlarında mağdurlara tazminat hakkı da öngörülüyor.

PARODİ VE HİCİV YASA DIŞINDA

Danimarka hükümeti, yeni düzenlemenin ifade özgürlüğünü kısıtlamayacağını vurguladı. Parodi ve hiciv içerikleri yasa kapsamı dışında tutulacak.

Ancak platformların yasa hükümlerine uymaması hâlinde ciddi para cezaları gündeme gelecek.

Engel-Schmidt, bu girişimin Avrupa genelinde örnek teşkil etmesini umduklarını söyledi.

"KURALLARA UYULMAZSA AVRUPA KOMİSYONUNA TAŞINABİLİR"

Danimarka'nın yaklaşan Avrupa Birliği dönem başkanlığı sırasında bu yasa tasarısını diğer üye ülkelere tanıtmayı planlıyor.

Bakan, “Platformlar yeni kurallara uymazsa, konu Avrupa Komisyonu'na taşınabilir. Bu nedenle kuralların ciddiyetle karşılanacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.