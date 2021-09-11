Danimarka'dan koronavirüs tedbirlerini kaldırma kararı

Pandemiye karşı zafer ilan eden Danimarka, sert önlemlere son verdi. Yetkililer, yüksek aşılama oranının sonuca yansıdığını söyledi.

Danimarka'da koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığı duyuruldu.

Ülkedeki Ulusal Sağlık Kurulu, bu nedenle bütün önlemlerin kaldırılmasına karar verdi.

ÖNLEMLERE SON VERİLDİ

Kurul'dan yapılan açıklamada, Danimarka'da 11 Mart 2020'de başlayan sert koronavirüs kısıtlamalarının, bugünden itibaren tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde rekor bir aşılama düzeyine ulaşıldığı ve koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığı vurgulandı.

ULUSLARARASI KURALLAR GEÇERLİ

Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

"KORONAYA KARŞI ZAFER"

Rigshospitalet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıkları Başhekimi Jens Lundgren, devlet televizyonu DR'ya yaptığı açıklamada, Danimarka'nın salgına karşı zaferini başlangıçta sert önlemler, daha sonrada yüksek aşılama oranına ulaşmasıyla kazandığını söyledi.

SALGIN KONTROLDEN ÇIKARSA...

Ülkede aşılama oranın yüzde 83'e çıktığını kaydeden Lundgren, sonbahar ve kış aylarında salgının kontrolden çıkması durumunda kısıtlamaların tekrar geri getirilebileceğini hatırlattı.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Ulusal Sağlık Kurumu'nun açıkladığı rakamlara göre, Danimarka'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 604'e çıktı. Ülkede vaka sayısı da 350 bin 996'ya yükseldi.