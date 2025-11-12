Demokratlar, Epstein-Trump yazışmalarını yayınladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de Demokrat Partili siyasetçiler, çocuk istismarı suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilere dair yeni belgeleri kamuoyuna açıkladı.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyesi Demokrat temsilciler, Epstein’in Trump’a dair e-postalarını yayımladı.

"TRUMP EVİMDE SAATLERCE VAKİT GEÇİRDİ"

Komite tarafından incelenen 23 bin belge arasında yer alan ve Demokratlar tarafından ifşa edilen 2 Nisan 2011 tarihli bir e-postada, Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell’e yazdığı mesajda, Trump’ın kimliği sansürlenen bir kişiyle evinde saatlerce vakit geçirdiğini belirttiği ortaya çıktı.

Epstein’in mesajında, “Henüz havlamamış köpeğin Trump olduğunu fark etmeni isterim. (İsmi sansürlenen kişi) onunla evimde saatlerce vakit geçirdi. Ama ondan tek bir kez bile söz edilmedi” ifadeleri yer aldı.

Maxwell ise aynı gün gönderdiği yanıtta, “Ben de bu konu hakkında düşünüyordum” dedi. Demokratlara göre e-postada bahsi geçen kişi, Epstein’in “kurbanlarından biri” olarak tanımlandı.

"TRUMP KIZLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİYDİ"

Epstein’in 2019 yılında gazeteci Michael Wolff’a gönderdiği başka bir e-postada ise Trump hakkında, “Tabii ki kızlar hakkında bilgisi vardı. Ghisliane’den durmasını istemişti” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

BEYAZ SARAY: "MANİPÜLATİF BİR GİRİŞİM"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Demokratları “seçme e-postalar yayımlayarak olayları bağlamından koparmak” ve Trump aleyhinde “sahte bir anlatı oluşturmakla” suçladı.

Leavitt, e-postalarda ismi sansürlenen kadının Virginia Giuffre olduğunu belirterek, “Giuffre, defalarca Başkan Trump’ın hiçbir yanlış eyleme karışmadığını ve kendisine nazik davrandığını söylemiştir” dedi.

Ayrıca, Trump’ın geçmişte Epstein’i, kadın çalışanlara yönelik uygunsuz davranışları nedeniyle kulübünden kovduğunu hatırlatan Leavitt, yayımlanan belgelerin “dikkatleri hükümetin yeniden açılmasından saptırmaya yönelik kötü niyetli bir girişim” olduğunu savundu.

EPSTEIN SKANDALI

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan kız çocuklarına cinsel istismar suçlamalarıyla 2019’da tutuklanmış, aynı yıl cezaevinde intihar ettiği açıklanmıştı.

Epstein’in çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve sanatçıyla bağlantısı bulunuyordu. İngiliz sevgilisi Ghislaine Maxwell, reşit olmayan bir kişiyi seks ticaretine zorlamak da dahil çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Skandalın en bilinen mağdurlarından Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Epstein tarafından Prens Andrew dahil bazı nüfuzlu isimlere gönderildiğini iddia etmişti.