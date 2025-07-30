Deprem sonrası çok sayıda balina Japonya kıyılarına vurdu

Dünya güne 8.8'lik deprem ile başladı.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarındaki 8.8'lik deprem, Türkiye saati ile 02.24'te meydana geldi.

Bu büyük depremin ardından can kaybı yaşanmazken; Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin ardından Rusya ve Japonya’nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları’nda dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği belirtildi.

BALİNALAR KIYIYA VURDU

Tsunami uyarısının ardından Japonya'daki kıyı kentlerinde tahliyeler başladı.

Japonya'nın Chiba eyaletine bağlı Tateyama kentinde ise kıyıya vuran çok sayıda balina görüldü.

TELEVİZYONLAR CANLI YAYINLADI

Bu görüntüler, Rusya'nın Pasifik kıyısı açıklarındaki deprem sonrası tsunami alarmına geçen Japon televizyonlarında canlı yayınlandı.

UZMANLARDAN İLK DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, balinaların tsunami öncesi sahil şeridinde hızla değişen su seviyeleri ve güçlü akıntılar nedeniyle karaya vurabileceğini belirtti.

Açık denizde tsunami dalgalarından etkilenmeyen balinaların, kıyıya yaklaşan dalgaların çekilme etkisiyle sahilde mahsur kalabildikleri ifade edildi.