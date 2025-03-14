Dev köpekbalığının tahmin edilenden daha büyük olduğu ortaya çıktı

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Amerika'da yapılan bir araştırma ezber bozdu..

Daha önce yaklaşık 15 metre uzunluğunda olduğu düşünülen tarihin en büyük canlısı dev köpekbalığının, aslında 24 metreye kadar ulaşabileceği belirlendi.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, megalodonun sanılandan daha ince ve uzun bir gövdeye sahip olduğunu, büyük beyaz köpekbalığına değil, daha zarif yapılı limon köpekbalıklarına benzediğini ifade ediyor..

MEGALODONUN TAM BOYUTU

Bugüne kadar megalodona ait eksiksiz bir fosil bulunamadı.

Ancak araştırmacılar, tarih öncesi dev köpekbalıklarının omurga fosilleri ile günümüzde yaşayan köpekbalıklarının anatomisini karşılaştırarak bu yırtıcının gerçek boyutlarını tahmin etti.

ARAŞTIRMACILAR VÜCUT ORANLARINI ANALİZ ETTİ

Chicago’daki DePaul Üniversitesi'nden biyolog Dr. Kenshu Shimada ve ekibi, 145 canlı ve 20 soyu tükenmiş köpekbalığı türünün vücut oranlarını analiz etti.

Bu verilere dayanarak yapılan hesaplamalar, megalodonun uzun ve ince bir gövde yapısına sahip olduğunu gösterdi.

Dr. Shimada, "Megalodonun, büyük beyaz köpekbalığının devasa bir versiyonu olduğu fikrinden uzaklaşmalıyız" dedi.

DEV YIRTICI MİLYONLARCA YIL BOYUNCA OKYANUSLARA HÜKMETTİ

Megalodon, yaklaşık 15 milyon yıl önce ortaya çıktı ve 3,6 milyon yıl öncesine kadar dünya okyanuslarında en güçlü yırtıcılardan biri olarak yaşamını sürdürdü. Ancak insanlarla hiçbir zaman aynı dönemde var olmadı.

Bilim insanları, megalodonun daha büyük ve daha verimli hareket edebilmek için ince yapılı bir gövde geliştirdiğini düşünüyor. Tıpkı mavi balinaların uzun ve ince vücutları sayesinde 30 metreyi aşabilmesi gibi, megalodon da bu özellikleriyle önceki tahminlerden çok daha büyük bir uzunluğa ulaşmış olabilir.

Araştırmanın sonuçları Palaeontologia Electronica dergisinde yayımlandı.