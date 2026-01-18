Deyrizor’da kontrol tamamen aşiretlerin eline geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde harekete geçen aşiret güçleri, terör örgütü YPG/SDG’ye karşı başlattıkları ilerleyişte kısa sürede geniş alanları kontrol altına aldı. Anadolu Ajansı (AA) ekibinin sahadan aktardığı bilgilere göre, dün akşam saatlerinden itibaren hız kazanan operasyonlar sonucunda il genelinde hakimiyet sağlandı.

RAKKA VE HASEKE HATTINA KADAR ULAŞILDI

Deyrizor’un güney ve orta kesimlerinde kontrolü ele geçiren aşiretler, daha sonra kuzey yönünde ilerleyerek Rakka ve Haseke sınır hattına uzanan bölgelerde de YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkardı. Bu gelişmeyle birlikte Deyrizor il sınırlarının tamamında terör örgütünün varlığı sona erdi.

ÇOK SAYIDA YERLEŞİM KONTROL ALTINDA

Aşiret güçlerinin kontrol sağladığı yerleşim yerleri arasında Muheymide, Suveydan el-Cezire, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Halebiyye Meydanı, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havaic, Şehil, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra sahası, Huvayic Bumasa ve Sava bulunuyor.

ENERJİ SAHALARI DAHA ÖNCE KURTARILMIŞTI

Deyrizor Valiliği tarafından daha önce yapılan açıklamada ise aşiret güçlerinin, Suriye’nin en önemli enerji merkezleri arasında yer alan Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası’nın bulunduğu bölgeleri YPG/SDG’den kurtardığı bildirilmişti.