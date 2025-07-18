Dikkatli olun uyarısı yapıldı: Domatesler bakteri riski taşıyor!

İngiltere'de kamu sağlığı yetkilileri alışılmadık bir enfeksiyon dalgası nedeniyle alarma geçti.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkenin farklı bölgelerinde benzer belirtilerle hastanelere başvuran çok sayıda vakada, nadir görülen iki salmonella türünün olan Salmonella Blockley ve Salmonella Strathcona tespit edildiğini duyurdu

Uzmanlar, enfeksiyonun yalnızca belli bir bölgeyle sınırlı olmadığını, ülke genelinde dağınık şekilde yayıldığını belirtiyor.

Bu da enfeksiyonun tek bir kaynaktan değil, muhtemelen yaygın kullanılan bir gıda maddesi ya da tedarik zinciri üzerinden bulaştığını düşündürüyor.

TÜKETİRKEN DİKKATLİ OLUN!

İngiltere’de sağlık yetkilileri, taze domates kaynaklı nadir bir salmonella salgını nedeniyle alarma geçti. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’nın (UKHSA) 2024 verilerine göre, ülkede 81 kişide Salmonella Blockley ve 24 kişide Salmonella Strathcona vakası doğrulandı. Her iki bakteriyel enfeksiyonun da kaynağının domatesler olduğu belirlendi.

UKHSA'nın yaptığı kapsamlı laboratuvar testleri, enfekte kişilerin tamamının ortak noktasının domates tüketimi olduğunu ortaya koydu.

14 kişi ağır semptomlarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, bakterinin özellikle domatesin iç dokusuna ve kabuk yapısına tutunarak kolayca bulaşabildiğini, bu durumun domatesi salmonella açısından yüksek riskli hale getirdiğini vurguluyor.

UKHSA yetkilileri, özellikle yaz aylarında taze sebze tüketiminin arttığını ve domates gibi ürünlerin iyice yıkanmadan tüketilmesinin ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini belirtti. Yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.

Tüketicilere, domates başta olmak üzere tüm çiğ sebzeleri bol suyla yıkamaları ve gerekirse sebze fırçası kullanmaları öneriliyor. Market ya da pazardan alınan sebzelerin görünürde temiz olması, bakteri içermediği anlamına gelmiyor.