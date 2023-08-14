Dilan Yeşilgöz, Hollanda'da iktidara en yakın partinin başına geçti Türk ve başörtüsü düşmanlığı ile tanınan Dilan Yeşilgöz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin partisi Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin yeni genel başkanı oldu.

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Avrupa'da lider değişimleri devam ediyor.

Hollanda’da Başbakan Mark Rutte de görevi bırakıyor...

Bu kapsamda iktidardaki koalisyonun büyük ortağı Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin (VVD) yeni genel başkanı belli oldu.

Başkanlığa ülkenin Güvenlik ve Adalet Bakanı Türk kökenli Dilan Yeşilgöz seçildi.

Yeşilgöz'ün gelecek seçimlerde başbakan olması bekleniyor.

Türk ve Türkiye düşmanı

Tuncelili bir ailenin kızı olan Yeşilgöz, Türk düşmanlığı ile tanınıyor.

Yeşilgöz, daha önce yaptığı açıklamalarda, Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunmuştu.

Yine Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da, sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türk kökenli milletvekilinden de biriydi.

Son olarak Tuncelili Adalet Bakanı Yeşilgöz, polis memurlarının başörtüsü takmasını yasakladı.

Teşekkür paylaşımı yaptı

Yeşilgöz, Kasım ayında yapılacak genel seçimlerin ardından aktif siyaseti bırakacağını açıklayan Başbakan Mark Rutte'nin partisi Demokrasi ve Özgürlük İçin Halk Partisi'nin yeni genel başkanı ve başbakan adayı oldu.

46 yaşındaki politikacı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu görevin kendisi için "büyük bir onur" olduğunu belirterek kendisine duyulan güvenden ötürü teşekkür etti.

Genel seçimler kasımda yapılacak

Yeşilgöz, Temmuz ayında iktidarın büyük ortağı VVD Merkez Yönetim Kurulu ve tüm örgütlerin oybirliğiyle genel başkanlığa aday gösterilmişti.

Yeşilgöz, partisinin seçimden zaferle çıkması halinde Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olacak. Ülkede seçimler 22 Kasım'da yapılacak.