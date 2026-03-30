Dışişleri Bakanı Fidan'dan savaşı sonlandırmaya yönelik telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yürüttüğü telefon diplomasisini sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan; İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

SAVAŞI SONA ERDİRMEYE YÖNELİK FAALİYETLER GÖRÜŞÜLDÜ

Mevkidaşları ile Fidan'ın yaptığı telefon görüşmelerinde bölgedeki savaş ve yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Fidan ile Guterres arasında ise bölgedeki durum ve savaşı sona erdirmeye yönelik faaliyetler görüşüldü.