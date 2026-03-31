Trump: Kalibaf'ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını göreceğiz

New York Post gazetesine özel mülakat veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'da üst düzey yöneticilerin ABD ve İsrail saldırılarında öldürüldüğü için 'rejimde değişiklik olduğunu' iddia etti.

"Geçmişteki isimler gittiği için tam bir rejim değişikliği oldu, şu an tamamen yeni bir grup insanla karşı karşıyayız" diyen Trump, yeni isimlerin 'şimdiye kadar çok daha makul davrandıklarını' öne sürdü.

Trump, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını da 'bir hafta içinde' göreceklerini söyledi.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaşayıp yaşamadığı ile ilgili sorulara da Trump, "Ondan kimse haber alamıyor. Çok ciddi şekilde yaralı. Muhtemelen hayatta ama son derece kötü durumda olduğunu düşünüyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"İRAN'IN DÜŞMANLARI ARZULARINI HABER OLARAK ORTAYA KOYUYOR"

Sosyal medya platformundan açıklamalarda bulunan Kalibaf ise "İran'ın düşmanları arzularını haber olarak ortaya koyuyor ve aynı zamanda İran halkını tehdit ederken yanlış yapıyorlar" diyerek, "Birini vurursan birkaç kez vurulursun" ifadesini kullandı.

Ayrıca Kalibaf, "İran halkı düşmanı pişman edecek ve haklarını elde edecektir" dedi.