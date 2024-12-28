Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye PKK/YPG mesajı

DHA

Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin SMO güçleri tarafından yıkılması, dünya gündemine oturmuş durumda..

Ülkede SMO güçlerinin PKK/YPG ile mücadelesi sürerken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Fidan görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.

PKK/YPG'NİN SURİYE'DE BARINMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirterek, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediklerini ifade etti.

Bakan Fidan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.