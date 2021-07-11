Dışişleri Bakanlığı’ndan Türk azınlığının haklarını tanıması için Yunanistan’a çağrı

Dışişleri Bakanlığı, Türk azınlığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tanınan haklarını teslim etmesi için Yunanistan'a çağrıda bulundu.

Yunanistan, AİHM kararına rağmen İskeçe Türk Birliği'nin tescil başvurusunu reddetmiş, Türk azınlık tarafından mahkemenin kararı protesto edilmişti.

DIŞİŞLERİ'NDEN ÇAĞRI: HAKLARI TESLİM EDİN

Konuyla ilgili açıklamada yapan Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya Türk azınlığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tanınan haklarını teslim etmesi için Yunanistan’a çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter adresinden yapılan çağrıda "Batı Trakya Türk Azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu İskeçe Türk Birliği’nin haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelesini destekliyoruz. Yunanistan’ı, Türk Azınlığın AİHM tarafından tanınan haklarını teslim etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İSKEÇE TÜRK BİRLİĞİ: BİZİ DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Bakanlık paylaşımda ayrıca, İskeçe Türk Birliği'nin kendilerini destekleyen için yaptığı teşekkür metni de ekledi.

İskeçe Türk Birliği'nin Teşekkür metninde şu ifadeler yer aldı: "AİHM kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği'nin resmi ve yasal statüsünü iade etmeyen anlayışa, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın milli kimliğini inkar eden politikalara, haksızlığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe artık "Yeter" dediğimiz eyleme katılan destek veren tüm üyelerimize, soydaşlarımıza, siyasetçilerimize, yerel yöneticilerimize ve kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz"