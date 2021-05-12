İİT Temsilciler Komitesi, Türkiye'nin girişimiyle Cidde'de toplandı

Dışişleri Kaynakları, İİT Temsilciler Komitesi'nin Türkiye'nin girişimiyle Cidde'de Filistin için toplandığını açıkladı.

Türkiye'nin girişimleri sonucunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Temsilciler Komitesi Cidde'de bir araya geldi.

Dışişleri Kaynakları tarafından yapılan açıklamada, İİT Temsilciler Komitesi'nin İsrail'in saldırılarını kınandığı belirtildi.

Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunulurken, İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu.

BM GÖREVE DAVET EDİLDİ

BM Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edildi.

"İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ VAHŞET YARGILANMAYI GEREKTİREN SAVAŞ SUÇU"

Geçtiğimiz gün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşetin yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu olduğunu belirtmişti.

İİT'ye bağlı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere güç kullanılması ve ramazan ayında vahşet uygulanması kınandı.

"TÜM SORUMLULARIN YARGILANMASI GEREKEN BİR SAVAŞ SUÇU"

Bunun dini özgürlüklerin ciddi şekilde ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki evlerinden tahliyesi sırasında İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşetinin artması, tüm sorumluların yargılanmasını gerektiren bir savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.

SOMUT ÖNLEM ALMA ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca "Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve İsrail, zorlayıcı önlemlerle onun hiçbir parçasına el koyamaz." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma da "İsrail'e bu insanlık dışı ihlallerinden vazgeçmesi için baskı yapma ve bu çatışmayı kapsamlı, adil bir çözüme ulaştırmak için somut önlemler alma" çağrısında bulunuldu