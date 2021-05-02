DİTİB’den Ukrayna'ya Ramazan yardımı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), diğer ülkelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor.

DİTİB'den yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Kırım Tatarları Dini İdaresi Müftüsü Haydar Rüstemov, Türkiye Diyanet Vakfı Koordinatörü İsa Yaykın’ın da katıldığı dağıtım organize etti.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM EDİLDİ

İki gün boyunca Kiev ve çevresindeki 6 şehirde yaşayan 1000 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtıldı.

Kuzey Bavyera Eyaleti DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Fuat Gökçebay ve Eyalet Birliği Başkanı Birliği Başkanı Hasan Aslan, DİTİB’in Ramazan boyunca yürüttüğü yardım faaliyetleri kapsamında Kiev’de yaklaşık 100 kişinin bakkal veresiye defterini da satın alarak borçlarını ödedi.

ÇOCUKLARIN EĞİTİM MASRAFLARI ÜSTLENİLDİ

Kırım Müftülüğü'ne bağlı eğitim kurumlarında öğrenimlerine devam eden yetim çocukların 1 yıllık eğitim masraflarını üstlenen Kuzey Bavyera DİTİB Eyalet Birliği, Ramazan münasebetiyle yetim öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımda bulundu.

"İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARA ULAŞTIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

DİTİB teşkilatının yardım faaliyetlerinin Ramazan boyunca dünyanın 30 farklı ülkesinde devam ettiğini vurgulayan Gökçebay, şunları kaydetti:

"Almanya’daki kardeşlerimizin zekat ve fitre bağışlarını buradaki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. DİTİB’e teslim edilmiş her emanet büyük bir titizlikle gerçek sahiplerine ulaştırılıyor. Bu yardımları yapan ve vesile olan herkesten Allah razı olsun. Bu vesileyle emanetlerini teşkilatımıza teslim eden cemaatimize ve hayırsever insanlarımıza teşekkür ediyoruz."