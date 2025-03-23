Dmitriy Peskov'dan 'Avrupa' yorumu: Savaşı ve kendisini askerileştirmeyi konuşuyor

AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına röportaj verdi.

Peskov, röportajda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

PUTİN İLE TRUMP ARASINDA GERÇEKLEŞEN TELEFON GÖRÜŞMESİNE DEĞİNDİ

ABD'nin dünya siyasetini etkilediğini söyleyen Peskov, Rusya ile ABD arasında çeşitli alanlarda işbirliği için büyük potansiyelin olduğunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen son telefon görüşmesini değerlendiren Peskov, bu görüşmenin en uzun görüşmelerden biri olduğunu, iki liderin yüz yüze görüşmesini yakınlaştırdığını vurguladı.

Peskov, "İki lider arasında, kesinlikle güven dolu, samimi, yapıcı bir ortam var." ifadesini kullandı.

"RUS TARAFI BİRKAÇ GÜNDÜR SÖZÜNÜ YERİNE GETİRİYOR, KİEV İÇİN BU SÖYLENEMEZ"

Peskov, Ukrayna ordusunun, Rus enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkati çekerek, "Kiev yönetimi çok şey vadedebilir ancak (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy’nin sözlerinin karşılığı yok. Rus tarafı birkaç gündür sözünü yerine getiriyor. Kiev için bu söylenemez." şeklinde konuştu.

"AVRUPA'NIN BARIŞLA İLGİLENMESİ GEREKİYOR"

Avrupa'nın Ukrayna krizine yönelik yaklaşımına değinen Peskov, şöyle konuştu:

Avrupa’nın barışla ilgilenmesi gerekiyor. Bunun yerine Avrupa, savaşı ve kendisini askerileştirmeyi konuşuyor. Bu çok ilginç. Avrupa, Ukrayna krizinin temel nedenlerini ortadan kaldırmayı düşünmek yerine, ki bunlar çözülmeden savaş durdurulamaz, NATO birliklerini Ukrayna’ya konuşlandırmayı planlıyor.

Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarına ilişkin ise "Bu çok tehlikeli." dedi.

Sözcü Dmitriy Peskov, er ya da geç Avrupa’ya barıştan yana gerçek siyasetçilerin yönetime geleceği umudunu paylaştı.