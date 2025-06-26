Dmitriy Peskov'dan Ukrayna ile yeni müzakerelerin tarihine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gündemde yer alan Rusya-Ukrayna ve İran-İsrail meselelerine değinen Peskov, Ukrayna meselesi ile "İran-İsrail" meselesinin kıyaslanamayacağını bildirdi.

"İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI TAMAMEN NEDENSİZDİ"

Peskov, "İsrail'in İran'a yönelik saldırıları tamamen nedensizdi. Özel askeri operasyonun başlangıcı ise herkes tarafından iyi bir şekilde biliniyor." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA İLE YENİ MÜZAKERELERİN TARİHİ, TAKAS SÜRECİ BİTİNCE BELİRLENECEK"

Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın, İstanbul’daki müzakerelerin ikinci turunda varılan anlaşmaları uyguladığını belirterek, "Üzerinde anlaşmaya varılan tüm prosedürler, takas süreci tamamlandıktan sonra, üçüncü turun tarihini belirlemenin sırası gelecektir." diye konuştu.

NATO ülkelerinin, savunma harcamalarında gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'i oranındaki yeni hedefi kabul etmesine de değinen Peskov, “Bu, Rusya’dan hayali bir tehdit yaratarak, vergi mükelleflerinden para almak ve Ukrayna'ya silah pompalamaya devam etmek için kullanılan tekniktir." dedi.

Peskov, Rusya’nın, ABD tarafından Ukrayna konusunda müzakereleri kolaylaştırmaya yönelik çabalarını sürdürmesini istediğini de kaydetti.