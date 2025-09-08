Doğu Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarını tam işgal kararı sonrası yoğunlaştırması, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Ramot Kavşağı'nda bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda, 6 kişi öldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, 6 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin, Ramallah yakınındaki köylerden geldiği öne sürüldü.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ordunun işgal altındaki Batı Şeria'ya geçiş için kullanılan kontrol noktalarını iki yönlü olarak kapattığı aktarıldı.

Saldırıda 43 yaşında bir haham, 50 yaşlarında bir erkek, 30 yaşlarında 3 erkek ve 50 yaşlarında bir kadının öldüğü bilgisi paylaşıldı.

YARALI 7 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin müdahale ettiği 12 kişinin hastanelere nakledildiği bildirildi.

Açılan ateşte yaralanan 7 kişinin durumunun ağır olduğu, o sırada çevrede bulunan 2 kişinin orta derecede ve 3 kişinin cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandığı, çok sayıda kişinin ise panik atak geçirdiği kaydedildi.

SALDIRIYI DÜZENLEYEN 2 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail polisi, Ramot Kavşağı'ndaki saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Olay yerine giden yolların kapatıldığı ve bölgeye takviye ekipler gönderildiği kaydedildi.

NETANYAHU SALDIRI BÖLGESİNE GELDİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de saldırının düzenlendiği bölgeye geldi.

NETANYAHU'NUN 'YOLSUZLUK DAVASI' DA İPTAL OLDU

Yolsuzluk davasının devam ettiği mahkemede bugün ifade vermesi gereken Netanyahu'nun yaşanan "güvenlik olayı" gerekçesiyle mahkemeye ifade vermeye gitmeyeceğini aktarıldı.