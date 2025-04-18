Doktor Mehmet Öz, ABD Sağlık Direktörü oldu

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından, Amerikan sağlık sisteminin en kritik pozisyonlarından biri olan Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Başkanlığı’na atanan Dr. Mehmet Öz, bugün Beyaz Saray’da gerçekleştirilen törenle görevine resmen başladı.

Yemin töreni, başkent Washington’daki Oval Ofis’te saat 12.00'de basının önünde yapıldı. Törende Dr. Öz yemin ederken, Başkan Trump da törende hazır bulundu.

MİLYONLARIN SAĞLIK HİZMETİ, DR. ÖZ'ÜN SORUMLULUĞUNDA

Yeni görevine başlayan Dr. Mehmet Öz, ABD’nin en büyük ve en kapsamlı kamu sağlık programları olan Medicare ve Medicaidin başına geçmiş oldu. Bu iki program, özellikle yaşlılar, düşük gelirli bireyler ve engelliler başta olmak üzere milyonlarca Amerikalının sağlık hizmetine doğrudan erişimini sağlıyor.

CMS Başkanlığı, yalnızca büyük bir bütçeyi değil, aynı zamanda milyonlarca vatandaşın yaşam kalitesini etkileyen bir sağlık politikası sorumluluğunu da taşıyor. Dr. Öz’ün bu önemli görevde nasıl bir yol haritası çizeceği şimdiden merak konusu.