Donald Trump ile Elon Musk yeniden bir araya geldi

ABD'de suikast sonucu öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk için Arizona'nın Glendale kentinde anma töreni yapıldı.

Törene ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere 100 bine yakın kişi katıldı.

"HİÇBİRİMİZ CHARLIE'Yİ ASLA UNUTMAYACAK"

Trump, burada yaptığı konuşmada, Kirk’ün Amerika'nın özgürlüğü için mücadele eden bir şehit olduğunu belirterek, “Bugün burada bulunan herkes adına konuştuğumu biliyorum. Hiçbirimiz Charlie'yi asla unutmayacağız. Tarih de unutmayacak." dedi.

TRUMP, ELON MUSK İLE BİR ARAYA GELDİ

Anma töreninde ayrıca ABD Başkanı Trump ile kamuoyu önünde anlaşmazlık yaşadıktan sonra Devlet Verimliliği Departmanı’ndan ayrılan ve Trump’a ağır eleştiriler yönelten Amerikalı milyarder Elon Musk, Trump ile yan yana oturarak sohbet ederken görüntülendi.

MUSK: CHARLIE İÇİN

Musk, görüşmeye ilişkin fotoğrafı sosyal medyada "Charlie için" mesajıyla paylaştı.