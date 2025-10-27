Donald Trump, 2028 seçimlerine göz kırptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ziyareti sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, 2028 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerine yeniden aday olmaya isteyebileceğini söyledi.

Gelecek dönem Başkanlık Seçimleri'ne adaylığını koyma ihtimaline ilişkin Trump, "Bunu yapmayı çok isterim. Anketlerde en iyi sonuçlara sahibim." dedi.

KENDİSİ DIŞINDA ADAY OLABİLECEKLERE DE DEĞİNDİ

Trump, ABD anayasasına göre iki dönemle sınırlandırılmış Başkanlık görevinin uzatılması konusunda "yasal mücadele" verip vermeyeceği sorulduğunda ise bu konuyu henüz düşünmediğini belirtti.

Başkanlık seçiminde kendisi dışında aday olabilecek kişilere de değinen Trump, yönetiminde "harika insanlar"ın bulunduğunu belirterek Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in potansiyel adaylar olabileceğine işaret etti.

Trump, seçimlerde başkan yardımcısı adayı olma ihtimalini reddederek "Evet bunu yapmama izin verilir. Bence bu, çok sevimli olurdu. Evet, bunu çok sevimli olduğu için reddederdim." diye konuştu.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA DA KONUŞTU

Öte yandan sağlık durumu hakkında bilgi veren Trump, MR sonuçlarının "mükemmel" olduğunu söyledi.

ABD'de mevcut yasalar çerçevesinde Anayasa'nın 22. ek maddesi, Başkanların iki dönemden fazla seçilmesine imkan tanımıyor.

ABD yasalarına göre Başkanlığa uygun olmayan biri, Başkan yardımcılığına da uygun olamıyor.