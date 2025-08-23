Donald Trump, 3 yılda servetini üçe katladı

Donald Trump, ABD tarihinin en kazançlı başkanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Forbes verilerine göre, Trump’ın serveti 2022 yılında, ilk başkanlık döneminin sona ermesinin ardından 2,1 milyar dolar seviyesindeydi.

TRUMP’IN SERVETİNDE HIZLI ARTIŞ

Bugün ise bu rakamın 5,5 milyar doları aştığı belirtiliyor.

Başkanlık dönemi sonrası Ocak ayından itibaren Trump, yerel yönetim projeleri, doğal gaz sahaları ve büyük Amerikan şirketlerinin borçlanma araçlarına yatırım yaptı.

Milyonlarca dolarlık tahvil alımları gerçekleştiren Trump, T-Mobile US, UnitedHealth, Home Depot ve Meta gibi önde gelen şirketlerden tahviller edindi.

527 MİLYON DOLARLIK CEZA REDDEDİLDİ

Öte yandan New York Temyiz Mahkemesi bu hafta, Trump'a karşı açılan dolandırıcılık davasındaki yaklaşık 527 milyon dolarlık cezayı reddetti

Bu kararın ardından başkanın servetinin yarım milyar dolar daha arttığı tahmin ediliyor.

Trump'ın servetinin kararla birlikte şu anda yaklaşık 6 milyar dolar olduğu öngörülüyor.